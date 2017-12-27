В Оршанском районе женщина попала под фуру

27 декабря, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Оршанском районе женщина попала под колеса фуры. Подробности произошедшего корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла сегодня около семи часов на 580-м км автодороги Брест-Минск-граница России. Большегрузный автомобиль DAF с полуприцепом сбил женщину 1982 года рождения. Известно, что автомобилем управлял житель Могилева 1989 года рождения. Он пояснил инспекторам, что двигался по второй полосе проезжей части и женщину не видел. Остановился, потому что услышал удар. Выйдя из машины и оглядевшись, водитель увидел человека, который лежал на обочине. Мужчина вызвал скорую и ГАИ. Женщина доставлена в реанимацию с множественными переломами и тяжелыми травмами.

Еще один наезд на пешехода сегодня утром был совершен в Витебском районе. На 11-м км автодороги Витебск-Городок под колеса легковушки попал житель Витебска 1964 года рождения. Автомобилем управляла женщина 1982 года рождения. Она пояснила, что видела мужчину, который шел по обочине. Но пешеход резко вышел на проезжую часть, и водитель не успела затормозить. Избежать наезда не удалось. Оказалось, что пешеход был пьян. Он доставлен в травматологию.-0-