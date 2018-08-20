20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Орше автобус насмерть сбил пенсионерку, сообщили БЕЛТА в МВД.
Авария произошла 19 августа около 16.50. "Водитель за рулем автобуса МАЗ совершил наезд на пенсионерку 1942 года рождения. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - рассказали в МВД. Женщина умерла в больнице спустя несколько часов.-0-
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