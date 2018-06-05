В Орше легковушка на переходе сбила ребенка

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Орше водитель BMW на переходе сбил ребенка, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Мужчина 1979 года рождения за рулем личного автомобиля BMW 525, поворачивая с улицы Могилевской на улицу Черняховского на разрешающий сигнал светофора, наехал на воспитанницу яслей-сада, которая вместе с мамой переходила дорогу. Для них также горел разрешающий сигнал светофора.

Девочка с диагнозом "перелом нижней трети голени со смещением" госпитализирована в детское хирургическое отделение горбольницы №1 Орши. Мать не пострадала.

У водителя взяты биоанализы. По предварительной информации, он трезв. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК.

Александр Казючиц призвал родителей при переходе дороги обязательно держать детей за руку.-0-