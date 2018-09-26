В Орше мужчина напал с ножом на продавца автозаправки

26 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Орше пьяный мужчина напал с ножом на продавца автозаправки, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Инцидент произошел ночью 23 сентября. Житель Орши выпивал у себя дома вместе с гостями из Гомеля. Около 2.00 у компании закончился алкоголь, и хозяин пошел в магазин на автозаправке. Уже тогда мужчина вел себя подозрительно: присматривался, где установлены камеры видеонаблюдения, обходил их, чтобы его не засняли, но покупку оплатил.

Во время второго визита через полтора часа у него не хватило денег на бутылку пива, тогда мужчина достал нож и приставил его к продавщице. После забрал спиртное и скрылся. По тревожной кнопке женщина вызвала милицию.

Правоохранители установили личность преступника и оперативно задержали его. Им оказался неработающий 28-летний житель райцентра. Ранее он был судим по ст. 205 и 206 УК. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.-0-