В Орше мужчина после замечания соседей палкой разбил машину

11 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Орше пьяный мужчина после замечания соседей палкой разбил чужую машину, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Ночью 32-летний мужчина, изрядно выпив, захотел прокатиться на своем мотоцикле. Спустился во двор и начал заводить железного друга. Транспортное средство с места не сдвинулось, владелец мотоцикла начал кричать и разбудил жителей многоэтажки. Ему сделали замечание, но оршанец из-за этого еще больше разозлился, взял палку и начал крушить первую попавшуюся машину. Соседи вызвали милицию.

В итоге поврежден кузов, разбито заднее и боковое стекло автомобиля. Ущерб составил Br312.

В отношении хулигана возбудили уголовное дело по ч.1 ст.339 УК.-0-