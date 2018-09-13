13 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Орше на складе предприятия нашли ртуть, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Спасателям от руководителя предприятия 12 сентября поступило сообщение о неожиданной находке ртути в складском помещении завода. Сотрудники МЧС обнаружили опасное вещество из разбившихся ртутных выпрямителей. Лампы нашли рабочие, когда разбирали склад, который готовится под снос. Всего в помещении хранились 84 лампы в деревянных ящиках, некоторые были повреждены.

Специалисты отделения химической и радиационной защиты МЧС собрали почти 4 кг ртути, вскрыли и обследовали ящики. Ртуть и содержащие это вещество отходы герметично упаковали, их планируется утилизировать.-0-