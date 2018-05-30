В Орше водитель легковушки сбил на переходе девочку

30 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Орше водитель легковушки сбил на пешеходном переходе девочку, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
ДТП произошло 29 мая около 22.00. Водитель 1990 года рождения, двигаясь вблизи дома №4 по ул.Бобкова, на нерегулируемом пешеходном переходе не пропустил школьницу. В результате наезда девочка 2004 года рождения получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение Оршанской городской больницы. "У водителя, жителя Могилева, взяты биоанализы. Известно, что с 2010 года он более 40 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД, в том числе с начала нынешнего года - четыре раза", - отметил Александр Казючиц.
По данному факту проводится проверка.
Госавтоинспекция призывает водителей с учетом наступления летних каникул соблюдать повышенную осторожность при движении в населенных пунктах и во дворах, родителей - не забывать напоминать детям о необходимости быть внимательными на дорогах.-0-
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