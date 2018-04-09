В Орше завели уголовное дело на водителя, которая сбила ребенка

9 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Орше завели уголовное дело на женщину-водителя, которая сбила ребенка на перекрестке, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.
Оршанский межрайонный отдел СК устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал 8-летний пешеход.
В отношении 34-летней женщины-водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). К подозреваемой применена мера процессуального принуждения - обязательство о явке.
Жительница Орши 6 апреля на Volkswagen Passat B4 двигалась по улице Могилевской. Около 19.15 во время проезда регулируемого перекрестка улиц Могилевской и Соляникова, при совершении левого поворота, автомобиль наехал на ребенка. "8-летний мальчик переходил дорогу слева направо по ходу движения транспортного средства. С полученными телесными повреждениями мальчик госпитализирован в травматологическое отделение больницы в Витебске, - пояснила Светлана Сахарова. - В момент аварии водитель была трезва".
Следователи совместно с экспертами зафиксировали дорожную обстановку на месте ДТП, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Выяснение обстоятельств аварии продолжается.
Следователи просят граждан, которые стали свидетелями ДТП, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375 33 399 80 44 (круглосуточно) или телефону Оршанского МОСК 8(0216) 28 26 43.
Родителям нужно постоянно проводить беседы с детьми о ПДД, напоминать о их соблюдении, о безопасном переходе проезжей части, в том числе на регулируемых пешеходных переходах.-0-
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