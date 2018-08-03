В Ошмянах семилетний мальчик выпал из окна многоэтажки

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянах (Гродненская область) семилетний мальчик выпал из окна на лестничной клетке между третьим и четвертым этажами многоквартирного дома. Такая информация размещена в газете "Ашмянскі веснік" со ссылкой на Ошмянский РОЧС, сообщает БЕЛТА.

Ребенок упал на козырек подъезда. Это увидели соседи и сразу же сообщили в службу скорой помощи, а затем матери, которая в это время была дома. Как позже выяснилось, мальчик отпросился у матери погулять с друзьями. Закрыв за собой дверь квартиры, расположенной на пятом этаже дома в квартале Строителей, он отправился на улицу. Что произошло дальше, будут выяснять правоохранительные органы.

Прибывшие по вызову медработники сразу же оповестили о случившемся службу 112: ребенка необходимо было снять с козырька подъезда. К тому времени, когда подъехала спецтехника РОЧС, травмированного ребенка удалось снести на землю.

На данный момент мальчик находится в районной больнице под наблюдением врачей. Переломов и повреждений внутренних органов у него не обнаружено. Ребенок получил многочисленные ушибы лица и голени.-0-