В Ошмянах семилетний мальчик выпал из окна многоэтажки

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянах (Гродненская область) семилетний мальчик выпал из окна на лестничной клетке между третьим и четвертым этажами многоквартирного дома. Такая информация размещена в газете "Ашмянскі веснік" со ссылкой на Ошмянский РОЧС, сообщает БЕЛТА.
Ребенок упал на козырек подъезда. Это увидели соседи и сразу же сообщили в службу скорой помощи, а затем матери, которая в это время была дома. Как позже выяснилось, мальчик отпросился у матери погулять с друзьями. Закрыв за собой дверь квартиры, расположенной на пятом этаже дома в квартале Строителей, он отправился на улицу. Что произошло дальше, будут выяснять правоохранительные органы.
Прибывшие по вызову медработники сразу же оповестили о случившемся службу 112: ребенка необходимо было снять с козырька подъезда. К тому времени, когда подъехала спецтехника РОЧС, травмированного ребенка удалось снести на землю.
На данный момент мальчик находится в районной больнице под наблюдением врачей. Переломов и повреждений внутренних органов у него не обнаружено. Ребенок получил многочисленные ушибы лица и голени.-0-
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