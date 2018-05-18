18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянах задержаны отец и сын по подозрению в крупных махинациях с жильем, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал ОНТ.

По данным следствия, они находили в интернете должников, которые не оплачивали коммунальные услуги, знакомились и уговаривали расстаться с квадратными метрами за деньги. Люди подписывали документы, но обещанных денег за проданное жилье не получали.

Как сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич, сейчас потерпевшими по уголовному делу признаны пять человек: три жителя Ошмян и два минчанина.

Отцу и сыну предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору, группой лиц, в особо крупном размере. Сейчас они находятся в Гродно в изоляторе, с ними работают следователи. Известно, что вины своей они не признают, считают, действовали законно, мол, люди сами соглашались подписать документы.

Тем не менее сумма "сделок" в этой истории приблизилась к $100 тыс. Разыскиваются другие возможных жертвы.-0-