26 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянском районе изъята партия контрафактного алкоголя. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В поле зрения сотрудников ГАИ попал легковой "Форд", они обратили внимание на перегруженность автомобиля.

"Молодой человек, им управлявший, всячески пытался избежать того, чтобы сотрудники милиции заглянули вовнутрь. По этой причине дальнейшее общение с гражданином продолжилось в районном отделе внутренних дел", - рассказали в пресс-службе УВД. Причина такого поведения выяснилась быстро: у молодого человека изъяли 100 л спирта и 200 бутылок водки на сумму около Br3 тыс.

Был составлен административный протокол. Молодой человек 1992 года рождения пояснил, что всю алкогольную продукцию собирался использовать в личных целях. В милиции отметили, что он и раньше привлекался к административной ответственности за перемещение спиртосодержащей жидкости с нарушением действующего законодательства.-0-

Фото УВД Гродненского облисполкома.