17 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянском районе под колесами машины погиб лежащий на дороге мужчина, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла поздним вечером 16 июля в деревне Гольшаны. Около 22 часов житель Ошмян, управляя автомобилем "Опель", совершил наезд на лежащего на дороге местного жителя.

"Мужчина 1963 года рождения лежал на проезжей части. Световозвращающими элементами он обозначен не был. Травмы оказались смертельными, и пешеход скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи", - отметили в ГАИ.

Там подчеркнули, что ДТП произошло в темное время суток в условиях дождя. По факту аварии проводится проверка.-0-