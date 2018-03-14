В Ошмянском районе при пожаре спасли мужчину

14 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянском районе в деревне Поляны при пожаре спасли мужчину, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
О пожаре в деревянном доме в ночь на 14 марта сообщил по телефону службы спасения сам хозяин. К месту происшествия были направлены подразделения МЧС и службы взаимодействия.
"В доме было плотное задымление. Хозяин жилище покинуть самостоятельно не смог. Спасатели обнаружили его в одной из комнат у окна, вынесли из дома и передали медицинским работникам", - сообщили в областном управлении МЧС. С диагнозом отравление продуктами горения мужчина 1988 года рождения был доставлен в реанимационное отделение районной больницы.
Причиной пожара, вероятней всего, стало неосторожное курение. В результате повреждены диван и постельные принадлежности, закопчены стены, потолок.-0-
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