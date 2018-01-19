В Ошмянском районе в частном доме разорвался баллон, пострадал мужчина

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Газовый баллон разорвался в частном доме в д.Гравжишки Ошмянского района, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Информация о разрыве газового баллона без последующего горения поступила 18 января в 19.13. В результате повреждена стена и остекление оконных проемов веранды.

Травмы различной степени тяжести получил мужчина 1993 года рождения, внук хозяйки дома. Он госпитализирован.

Предполагаемая причина разрыва - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.-0-