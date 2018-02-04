В Осиповичском районе при пожаре в дачном доме погибла 8-летняя девочка

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Копча в Осиповичском районе при пожаре в дачном доме погибла восьмилетняя девочка, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.

Спасателей вызвали сегодня около четырех утра. К моменту их прибытия дом горел открытым пламенем, кровля и перекрытие обрушились внутрь. Хозяин, 1960 года рождения, житель Бобруйска, встретил спасателей на улице. Он рассказал, что в доме остались его дочь, 1988 года рождения, и внучка, 2009-го. Их тела были обнаружены в комнате.

Огнем уничтожена кровля и перекрытие дома, повреждены стены и имущество. В МЧС обратили внимание, что на сгоревшей даче не было автономного пожарного извещателя.

Причина пожара устанавливается. На месте происшествия работают эксперты и следователи, рассказала БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк. "В настоящий момент следователи и эксперты с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории УСК по Могилевской области проводят тщательный осмотр места происшествия", - отметила она. По словам Оксаны Соленюк, следствию предстоит установить точную причину возгорания, а также причину смерти. Специалисты ГКСЭ проведут пожарно-техническую, судебно-медицинскую экспертизы, а также исследования нефтепродуктов и горючесмазочных материалов.-0-