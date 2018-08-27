В Островецком районе в зерносушилке сгорело 2 т семян рапса

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Островецком районе при пожаре в зерносушилке сгорело 2 т семян рапса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
О возгорании в загрузочной шахте зерносушильного комплекса в агрогородке Михалишки стало известно 27 августа около 1.20. "В результате уничтожено 2 т семян рапса, повреждено еще 8 т, пострадал также корпус загрузочной шахты. Работниками МЧС совместно с персоналом объекта спасено 20 т семян рапса", - отметили в пресс-службе.
Причина пожара устанавливается.-0-
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