В отношении экс-председателя сельисполкома в Минском районе возбуждено дело за махинации с земельными участками

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минского района выявила нарушения и возбудила уголовное дело в отношении бывшего председателя одного из сельских исполнительных комитетов по факту злоупотребления властью или служебными полномочиями. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Дело возбуждено по итогам проверки соблюдения законодательства при предоставлении земельных участков, в результате которой были выявлены нарушения.

Так, 37-летний мужчина с января 2016 года по декабрь 2017-го, работая в должности председателя одного из сельисполкомов, злоупотребляя служебными полномочиями, действуя из корыстной заинтересованности, организовал схему преступных действий по реализации земельных участков подставным лицам для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов по заниженной стоимости.

Он обращался к своим знакомым и подчиненным с просьбой принять участие в аукционе по реализации этих земельных участков. При этом подозреваемый заранее определял, кто из участников должен сделать только одну ставку, а кто будет победителем аукциона. Одновременно оговаривал, что все расходы, связанные с куплей-продажей участков, он будет финансировать сам. По окончании аукциона бывший председатель сельисполкома передавал денежные средства его победителям для внесения платы за земельные участки.

Возведя впоследствии на них фундамент, подозреваемый единолично принимал решения о составлении фиктивных актов о консервации незавершенного строительства жилого дома и реализовывал гражданам незавершенные капитальные строения. Доход от такой противоправной деятельности составил более Br40 тыс.

Уголовное дело для организации предварительного расследования направлено в Минский районный отдел Следственного комитета.-0-