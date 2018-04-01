В п. Дружный Пуховичского района эвакуировано 60 человек при пожаре в подвале девятиэтажки

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели эвакуировали 60 человек при пожаре в подвале девятиэтажки в п. Дружный Пуховичскогог района, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

Сообщение о дыме в подъезде девятиэтажки на ул. Шимановского поступило в МЧС сегодня в 00.32. "Прибывшие подразделения спасателей обнаружили задымление в подвале дома. Работники МЧС из квартир подъезда эвакуировали 60 человек. Пострадавших нет. Пожар был локализовали и ликвидирован", - проинформировала Анастасия Швайбович.

Фото Минского областного управления МЧС

В подвальном помещении огнем поврежден утеплитель трубы теплотрассы, закопчены стены. Причина пожара выясняется. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.-0-