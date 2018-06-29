В парке Челюскинцев во время движения сломался аттракцион

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В парке Челюскинцев 28 июня во время движения сломался аттракцион "Колобок": кабинка с людьми коснулась земли. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер УП "Минскзеленстрой" Владимир Бабивский.

"Во время рабочего цикла произошло разрушение ведущего вала крепления опорного колеса между ступицей и кабинкой, в результате чего посадочный модуль коснулся земли. Внутри находились 2 пассажира. Вреда их здоровью не причинено, аттракцион был остановлен, жалоб от пассажиров не поступало, за медицинской помощью никто не обращался. Нарушений требований законодательства в области промышленной безопасности не выявлено. Предполагаемая причина - скрытый дефект опорного вала, который проявился только вчера", - отметил Владимир Бабивский.

Аттракцион "Колобок" состоит из 8 кабинок, каждая из которых вращается вокруг своей оси. Движение по часовой и против часовой стрелки обеспечивают специальные рукоятки, расположенные внутри кабины. Для того чтобы кабинка могла вращаться, она должна быть подвешена над землей. Поэтому общая платформа опирается на приводные колеса, они присоединены к раме валом, который через ступицу крепится к колесу. В месте соединения вала со ступицей произошло разрушение вала, и кабинка потеряла возможность свободного вращения, коснулась земли. Сработали системы пассивной безопасности, поэтому пассажиры не пострадали.

Владимир Бабивский подчеркнул: все посетители парка застрахованы предприятием, поэтому если их здоровью причинен ущерб, они имеют право на страховую выплату.

"Колобок" выпущен в 2010 году, его срок эксплуатации составляет 10 лет. Аттракцион прошел предсезонное техническое освидетельствование. Продолжается расследование, окончательные выводы о причинах будут сделаны специалистами Госпромнадзора после разбирательства.-0-