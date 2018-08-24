В Петриковском районе перевернулся "мерседес", пострадала 14-летняя девочка

24 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе в ДТП пострадала 14-летняя девочка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла 23 августа примерно в 15.00 на автодороге М10 (граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин). Водитель 1976 года рождения, управляя "мерседесом", предположительно, уснул за рулем, выехал на встречную полосу, затем в кювет, где врезался в металлическую стойку дорожного знака и опрокинулся.
Находившаяся на переднем сиденье 14-летняя девочка-пассажир получила травмы различной степени тяжести и была госпитализировала в Петриковскую центральную райбольницу. В УГАИ отметили, что она не была пристегнута ремнем безопасности, так же как и сам водитель.-0-
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