В Петриковском районе тракторист хранил дома 330 л украденного топлива

26 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Тракторист одного из сельхозпредприятий Петриковского района хранил дома 330 л украденного топлива, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Сотрудники Петриковского РОВД проверили работу тракториста-машиниста. По своим должностным обязанностям работник сельхозпредприятия был закреплен за кормоуборочным комбайном КВК-800 и колесным трактором МТЗ-2022, а также отвечал за топливо для сельхозтехники.

В разгар уборочной страды мужчина организовал перекачку солярки из государственных бензобаков в личные канистры. С июля по конец августа он украл 330 л. Имущественный вред оценен в Br345,56, который уже возмещен.

По факту присвоения имущества лицом, которому оно вверено, Петриковским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 211 УК. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа, или ареста, или ограничения свободы на срок до четырех лет со штрафом или без штрафа, или лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.-0-