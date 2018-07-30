30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе в ДТП пострадал 11-летний велосипедист, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Происшествие случилось 29 июля примерно 14.46. При выезде из деревни Великое Поле 37-летний водитель "Рено" совершил наезд на 11-летнего велосипедиста. Мальчик двигался в попутном направлении по краю проезжей части и внезапно повернул налево.

В результате ДТП велосипедист получил ушибы и ссадины и был госпитализирован в Петриковскую центральную райбольницу.-0-