30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинске 6-летний мальчик выпал из окна. Эту информацию разместил в своем аккаунте в "Фейсбуке" официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк, сообщает БЕЛТА.

6-летний житель Пинска 29 июня был госпитализирован с телесными повреждениями в реанимационное отделение учреждения здравоохранения. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

Установлено, что в этот день ребенок находился по месту работы отца (в здании ФОКа). В период примерно с 10.00 до 16.00 мальчик был вместе с отцом, после чего самостоятельно отправился в спортивный зал, находящийся на втором этаже. Примерно в 16.30 один из работников сообщил отцу, что его ребенок выпал из окна.

Один из посетителей оздоровительного комплекса пояснил следователю, что видел, как мальчик сидел на подоконнике, при этом окно с установленной москитной сеткой было открыто.

Пинским МОСК по данному факту проводится проверка.-0-