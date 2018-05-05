В Пинске бесправник сбил на переходе двухлетнюю девочку

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинске бесправник сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двухлетнюю девочку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ГАИ Брестской области.
Инцидент произошел 4 мая около 17.00. По предварительной информации, 31-летний житель Ивацевичей, не имея права управления транспортным средством, ехал за рулем автомобиля "Мерседес".
Двигаясь по направлению от ул. Ильина к ул. Первомайской, он наехал на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате происшествия двухлетняя местная жительница доставлена в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
Установлено, что ранее водитель восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.-0-
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