В Пинске бесправник сбил на переходе двухлетнюю девочку

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинске бесправник сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двухлетнюю девочку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ГАИ Брестской области.

Инцидент произошел 4 мая около 17.00. По предварительной информации, 31-летний житель Ивацевичей, не имея права управления транспортным средством, ехал за рулем автомобиля "Мерседес".

Двигаясь по направлению от ул. Ильина к ул. Первомайской, он наехал на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате происшествия двухлетняя местная жительница доставлена в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Установлено, что ранее водитель восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.-0-