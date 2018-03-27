27 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске два пассажира избили таксиста, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В милицию обратился водитель такси 1993 года рождения. Правоохранителям он сообщил, что 25 марта около 23.50 на ул. 60 лет Октября его беспричинно избили ехавшие с ним в качестве пассажиров мужчины. В результате потасовки таксист получил травмы.

Следственно-оперативной группой и патрульно-постовой службой милиции установлено, что хулиганство совершили ранее судимый пинчанин 1986 года рождения и его сверстник из деревни Пинковичи. Оба фигуранта нигде не работают. Они задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело ч.2 ст.339 УК (хулиганство, совершенное группой лиц).-0-