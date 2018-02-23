В Пинске легковушка сбила школьницу

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинске напротив сквера "Партизан" легковушка сбила школьницу, сообщили БЕЛТА в ГАИ Брестской области.

ДТП произошло вечером 22 февраля. По предварительной информации, 46-летний местный житель за рулем автомобиля Ford Galaxy при въезде на рынок "Звездный" совершил наезд на 17-летнюю местную жительницу, ученицу 11-го класса. Несовершеннолетняя шла по проезжей части, обозначив себя световозвращающим элементом.

Школьница получила телесные повреждения. Ее госпитализировали в нейрохирургическое отделение Пинской городской больницы. По факту проводится проверка.-0-