22 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске легковушка врезалась в припаркованный грузовик, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла сегодня в 8.50. По предварительной информации, 24-летний местный житель на автомобиле "Тойота" двигался по ул. Рокоссовского. На одном из участков дороги у него возникло препятствие в виде припаркованного у правого края проезжей части автомобиля МАЗ. Водитель легковушки не снизил скорости, не остановился и столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП водитель "Тойоты" с травмами госпитализирован в Пинскую центральную больницу. Установлено, что за пять лет водительского стажа мужчина 59 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Проводится проверка.-0-

Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома