В Пинске мужчина упал в яму для погреба и погиб

8 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске мужчина погиб при падении в яму, которую копал во дворе дома для погреба, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Несчастный случай произошел 6 октября. По всей видимости, пенсионер 1940 года рождения поскользнулся и упал. Его тело обнаружил внук. На краю ямы глубиной около 2 м были видны следы, характерные для падения по неосторожности.

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