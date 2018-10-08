В Пинске мужчина упал в яму для погреба и погиб

8 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске мужчина погиб при падении в яму, которую копал во дворе дома для погреба, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Несчастный случай произошел 6 октября. По всей видимости, пенсионер 1940 года рождения поскользнулся и упал. Его тело обнаружил внук. На краю ямы глубиной около 2 м были видны следы, характерные для падения по неосторожности.
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