11 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске подросток попал под колеса автомобиля, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 10 апреля примерно в 15.15. По предварительной информации, автомобилем "Рено-Лагуна" управлял 34-летний местный житель. Он ехал по улице Савича. Из-за стоявшей на остановке маршрутки на проезжую часть выбежал 15-летний юноша. Водитель легковушки не смог избежать наезда. Авария произошла вне пешеходного перехода.
В результате ДТП подросток получил телесные повреждения. Он госпитализирован в травматологическое отделение Пинской центральной больницы.
По этому факту проводится проверка.-0-
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