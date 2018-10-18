В Пинске рабочий получил серьезные травмы при разгрузке труб

18 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске рабочий получил серьезные травмы при разгрузке вентиляционных труб, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел днем 17 октября. Монтажник одной из стройорганизаций Пинского района на строительном объекте в Пинске разгружал вентиляционные трубы с прицепа трактора. В какой-то момент мужчина потерял равновесие и упал. Он получил серьезные травмы, с которыми госпитализирован в учреждение здравоохранения.

Сотрудники Пинского межрайонного отдела Следственного комитета проводят проверку, выясняются обстоятельства происшествия.-0-