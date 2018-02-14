В Пинске спасатели МЧС освободили собаку из капкана

В Пинске пес угодил в капкан - ему на помощь пришли спасатели. Информацию об этом предоставили Брестском ОУМЧС.
Инцидент произошел в прошедший вторник, 13 февраля, в районном центре. К работникам аварийно-спасательной части обратилась женщина с просьбой оказать помощь истекающей кровью собаке. Оказалось, что пес угодил в капкан и получил травму. Спасатели освободили питомца и доставили его в Пинскую городскую ветеринарную станцию. Специалисты оказали ему необходимую медицинскую помощь. После собаку вернули хозяевам.-0-
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