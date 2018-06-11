В Пинском районе грузовик сбил велосипедиста

11 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Велосипедист погиб в дорожно-транспортном происшествии в Пинском районе, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.
ДТП со смертельным исходом произошло 11 июня около 4 часов утра на 61-м км автодороги Р6 Ивацевичи-Пинск-Столин. По предварительной информации, грузовой автомобиль МАЗ под управлением 54-летнего жителя Пинска двигался со стороны городского поселка Логишин в направлении деревни Валище. При разъезде со встречным автомобилем водитель совершил наезд на движущегося в попутном направлении по краю проезжей части на велосипеде 64-летнего жителя Логишина.
Велосипедиста с тяжелыми травмами госпитализировали в Пинскую центральную больницу, где спустя четыре часа он скончался. Буквально накануне мужчина отпраздновал свой день рождения.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3552 BYN
|2.35 BYN
|2.357 BYN
|USD
|2.0016 BYN
|1.994 BYN
|1.997 BYN
|RUB
|3.1927 BYN
|3.19 BYN
|3.205 BYN