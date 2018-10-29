В Пинском районе легковушка переехала лежащего на дороге мужчину

29 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе легковой автомобиль переехал лежащего на дороге мужчину, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 28 октября около 20.10 в деревне Стытычево. По предварительной информации, автомобилем "Форд-Фиеста" управляла 43-летняя жительница деревни Жидче. Проезжая улицу Пинская, она совершила наезд на лежащего у правого края проезжей части 59-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

Проводится проверка. Установлено, что сельчанин в момент аварии не был обозначен световозвращающими элементами, у него взята кровь на анализ. Ранее он пять раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.-0-