В Пинском районе при пожаре погибли супруги

4 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе во время ночного пожара погибли два человека, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании в деревне Камень поступило в дежурную часть сегодня около 3.20. Пожар произошел в блочном доме, принадлежавшем пенсионеру 1947 года рождения. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие, повреждены внутренняя отделка и имущество. В огне погиб хозяин дома и его жена 1950 года рождения. В настоящее время устанавливается причина пожара. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

В Брестской области за сутки произошло четыре пожара. В том числе в Бресте на ул. Суворова ЧП случилось в административно-производственном здании, принадлежащем ООО. Огнем повреждены внутренняя отделка, вакуумно-плазменная установка, имущество в арендуемом помещении. Причина пожара устанавливается. Специалисты склоняются, что возгорание могло произойти из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-