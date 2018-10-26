В Пинском районе разыскивают 14-летнюю школьницу

26 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе разыскивают пропавшую старшеклассницу одной из сельских школ, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
В Пинский РОВД обратилась 57-летняя жительница деревни Заборовцы. Правоохранителям она сообщила о пропаже проживающей с ней внучки 2003 года рождения. Ученица Лыщенской средней школы ушла из дома 22 октября около 22.00. С того момента о ее местонахождении ничего неизвестно. При себе у девушки есть мобильный телефон, но он недоступен. Это не первый случай, когда беглянку разыскивает милиция.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4058 BYN
|2.395 BYN
|2.406 BYN
|USD
|2.1094 BYN
|2.109 BYN
|2.113 BYN
|RUB
|3.2133 BYN
|3.202 BYN
|3.22 BYN