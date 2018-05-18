В Пинском районе спасли пропавшую в лесу пенсионерку

18 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе сотрудники МЧС и милиции спасли пропавшую в лесу пенсионерку, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного МЧС Сергей Машнов.

В Пинское ГРОЧС 17 мая примерно в 15.45 поступил звонок от родственников пинчанки 1958 года рождения. Они сообщили, что утром женщина отправилась в район деревни Чернеевичи за щавелем, но к оговоренному времени домой не вернулась. На поиски пенсионерки отправились родные, сотрудники МЧС и милиции. Около 16.30 поисковая группа обнаружила пинчанку, лежащей на земле в бессознательном состоянии.

Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила пострадавшую в Пинскую центральную больницу. Сейчас она находится под наблюдением врачей.-0-