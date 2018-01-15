15 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе утонул 15-летний школьник, сообщили БЕЛТА в Брестском областном совете ОСВОДа.

Несчастный случай произошел днем 14 января на водохранилище Погост. Девятиклассник Чуховской средней школы шел к старшему брату, который в это время рыбачил. В 200 м от берега парень угодил в промоину и провалился под лед. Все произошло на глазах у рыбаков, но они не смогли приблизиться к месту трагедии. Спустя какое-то время на место происшествия прибыли спасатели, которые достали тело утонувшего из-под воды.

В тот же день практически в это же время еще одной жертвой хрупкого льда стал 54-летний житель деревни Ольманы Столинского района. Мужчина решил покататься на коньках на озере Большое Засоминное, но провалился под лед и утонул. В настоящее время водолазы-спасатели ведут поиски тела.

Кроме того, три человека были спасены на водоемах Брестской области. Так, утром 12 января на реке Копанец возле Столина под лед провалился 67-летний житель деревни Маньковичи. Самостоятельно выбраться из полыньи мужчина не смог. К счастью, все произошло неподалеку от спасательной станции, работники которой и пришли на помощь пострадавшему.

Еще один случай в Столинском районе произошел ночью 13 января возле Давид-Городка. При переходе через старицу реки Горынь под лед провалились двое местных жителей 25 и 29 лет. Их крики о помощи услышали на городской спасательной станции. Молодых людей спас моторист дежурной смены. С диагнозом "переохлаждение" пострадавших госпитализировали.

В период становления льда ОСВОД призывает граждан проявлять осторожность и бдительность, не выходить на лед, тем более в темное время суток.-0-