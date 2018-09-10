В Пинском районе в 5-метровый колодец упала женщина

10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе сотрудники МЧС достали из колодца женщину, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
На вызов в деревню Оснежицы спасатели отправились ночью 10 сентября. На территории пустующего участка в пятиметровый колодец упала неработающая женщина 1960 года рождения. Сотрудники МЧС с использованием трехколенной лестницы около 02.25 подняли пострадавшую на поверхность. С предварительным диагнозом "переохлаждение" она госпитализирована в Пинскую центральную больницу.
Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.-0-
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