14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве минчанин, сообщили БЕЛТА в МВД.

Сотрудники уголовного розыска Фрунзенского РУВД столицы и ГУВД Мингорисполкома установили местонахождение 29-летнего минчанина, который подозревается в групповом убийстве. По оперативной информации, злоумышленника задержали российские полицейские в городе Пушкино Московской области. "Вместе с подельником подозреваемый убил человека. Происшествие случилось 28 января в одной из минских квартир. Во время застолья 29-летний житель Дятловского района поссорился с обидчиками, которые его жестоко избили, а потом зарезали осколками стекла. Замести следы подозреваемый решил в соседней стране, куда добрался на попутках", - рассказал первый заместитель Фрунзенского РУВД столицы Александр Полулех.

Тело погибшего злоумышленники отнесли в ванную комнату, а сами продолжили застолье. Позже мужчины уехали из столицы. "Одного из предполагаемых убийц, 32-летнего минчанина, мы нашли и задержали в Пуховичском районе. Выяснив, что его пособник уехал к родственникам в Подмосковье, к розыску подключились российские оперативники. Совместная работа оказалась эффективной, и в результате силовой операции злоумышленника задержали в одной из квартир в Пушкино. Теперь он в СИЗО, решается вопрос об экстрадиции", - добавил Александр Полулех.

В отношении обоих подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 УК Беларуси ("Убийство"), проводится расследование.-0-