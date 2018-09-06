6 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В поликлинике Новополоцка нашли ртуть, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел 5 сентября. Спасателям поступило сообщение об обнаружении ртути в поликлинике. Вещество нашел завхоз во время ремонтных работ по замене канализационного трубопровода.
Приехав на место, сотрудники МЧС в служебном кабинете стоматологического отделения обнаружили около 30 г ртути. Специалисты отделения химической и радиационной защиты опасное вещество собрали и увезли для утилизации. Угрозы жизни и здоровью людей нет, добавили в МЧС.-0-
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