6 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В поликлинике Новополоцка нашли ртуть, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 5 сентября. Спасателям поступило сообщение об обнаружении ртути в поликлинике. Вещество нашел завхоз во время ремонтных работ по замене канализационного трубопровода.

Приехав на место, сотрудники МЧС в служебном кабинете стоматологического отделения обнаружили около 30 г ртути. Специалисты отделения химической и радиационной защиты опасное вещество собрали и увезли для утилизации. Угрозы жизни и здоровью людей нет, добавили в МЧС.-0-