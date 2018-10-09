В Полоцке автомобиль на переходе сбил 17-летнюю школьницу

9 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцке автомобиль сбил 17-летнюю школьницу, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Инцидент произошел в 17.35. Водитель Nissan Murano на ул. Ефросиньи Полоцкой наехала на 17-летнюю школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе. По предварительной информации, водитель видела, что пешеход стояла на тротуаре, но не успела затормозить, когда та неожиданно вышла на дорогу. В результате ДТП у учащейся сломана стопа, девушку госпитализировали.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что при подъезде к пешеходным переходам необходимо снижать скорость вплоть до остановки машины. Пешеходам также нужно быть предельно внимательными и переходить проезжую часть, убедившись, что выход на нее безопасен.-0-

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома