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В Полоцке автомобиль сбил девочку, переходившую дорогу на зеленый свет

Происшествия 12.04.2018 | 19:32
Фото из архива
Фото из архива

12 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Ученица третьего класса попала под машину в Полоцке. Как сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц, девочка с травмами доставлена в больницу.

ДТП произошло сегодня около 18.00. Водитель "Фольксвагена" ехал по улице Богдановича и на регулируемом пешеходном переходе сбил третьеклассницу, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора.

По факту ДТП проводится проверка.-0-

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Теги
ГАИ, ДТП, Полоцк, травматизм
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