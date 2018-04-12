В Полоцке автомобиль сбил девочку, переходившую дорогу на зеленый свет

12 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Ученица третьего класса попала под машину в Полоцке. Как сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц, девочка с травмами доставлена в больницу.

ДТП произошло сегодня около 18.00. Водитель "Фольксвагена" ехал по улице Богдановича и на регулируемом пешеходном переходе сбил третьеклассницу, переходившую дорогу на разрешающий сигнал светофора.

По факту ДТП проводится проверка.-0-