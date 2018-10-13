В Полоцке автомобиль сбил на переходе пенсионерку

13 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцке автомобиль сбил 80-летнюю пенсионерку, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Инцидент произошел 12 октября в 17.00. Водитель Opel Frontera на ул. Максима Богдановича наехал на пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель пояснил, что пешехода не заметил. В результате ДТП у женщины оскольчатый перелом ноги, ее госпитализировали.

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома

По факту аварии проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что при подъезде к пешеходным переходам необходимо снижать скорость вплоть до остановки машины. Пешеходам также нужно быть предельно внимательными и переходить проезжую часть, убедившись, что выход на нее безопасен.-0-