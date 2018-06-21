В Полоцке в отношении директора и педагогов школы возбуждено 7 дел о мошенничестве

21 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Полоцке в отношении директора и педагогов одной из школ возбуждено 7 уголовных дел о мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Ряд коррупционных дел в отношении преподавателей и руководства одного из учреждений дополнительного образования района расследуется Полоцким межрайонным отделом СК. Основанием для их возбуждения послужил материал проверки, поступивший из Полоцкого межрайонного Комитета государственного контроля.

Установлено, что директор, его заместитель и отдельные учителя в 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах завышали себе педагогическую нагрузку путем включения в процесс обучения учеников, которые в действительности школу не посещали. Кроме того, в журналы индивидуальных и групповых учебных занятий вносились сведения о якобы посещении учениками факультативных занятий.

Также в большинстве случаев ранее посещавшие факультативные занятия ученики не отчислялись, а учителя для сохранения педагогической нагрузки продолжали отмечать их в журналах индивидуальных учебных занятий по предметам и выставляли им отметки. Впоследствии данные из журналов индивидуальных учебных занятий включались в табели учета рабочего времени, по которым необоснованно начислялась и выплачивалась заработная плата.

Сумма бюджетных средств, незаконно выплаченных в качестве заработной платы педагогическим работникам, составила более Br24 тыс.

Расследование еще по трем уголовным делам, возбужденным в отношении педагогов этой же школы ранее, уже завершены и направлены в суд.-0-