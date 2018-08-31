31 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцке водитель сбила пешехода, отвезла в больницу и скрылась, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Инцидент произошел 30 августа по ул.Дзержинского. Водитель легковушки наехала на 63-летнюю женщину, которая шла по обочине дороги. Пострадавшая отказалась, чтобы ей вызвали скорую помощь. Тогда 60-летняя водитель отвезла пешехода на своей машине в травмпункт, чем нарушила ПДД, оставив место дорожно-транспортного происшествия. В медучреждении водитель схитрила и указала ложные данные о себе и уехала.

Об аварии врачи сообщили в милицию. Инспекторы не смогли сразу найти водителя по оставленным контактам, но удалось установить свидетеля ДТП, который запомнил номер машины. После приезда ГАИ к женщине домой она призналась в содеянном. Ее машина стояла в гараже с треснувшим стеклом.

По факту аварии проводится проверка.-0-