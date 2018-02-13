В Полоцке завершено расследование дела о мошенничестве с мобильными телефонами

13 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Полоцкий межрайонный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о мошенничестве в крупном размере с мобильными телефонами. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Обвинение было предъявлено двум жителям Полоцка по ч.3 ст.209 УК Беларуси.

По данным следствия, неработающие 24-летний и 39-летний мужчины мошенническим путем завладели мобильными телефонами и планшетом. "С этой целью они подыскивали граждан, убеждали их, в том числе за вознаграждение, оформить на свое имя в салонах сотовой связи в Полоцке товар в рассрочку. Обвиняемые обещали в будущем в полном объеме оплатить стоимость приобретенного имущества. После получения товара и документов, они рассрочку не оплачивали, а полученное имущество сбывали", - рассказала Светлана Сахарова.

С апреля 2015 года по июль 2017 года обвиняемые как в группе лиц, так и лично завладели 12 мобильными телефонами и планшетом от 10 жителей Витебской области. Общая сумма похищенного имущества составила более Br8,5 тыс. Ущерб операторам мобильной связи возмещен частично (за счет взносов, которые вынуждены были вносить лица, оформившие на себя рассрочку).

В ходе следствия установлено, где находятся 7 мобильных телефонов и планшет. Они признаны вещественными доказательствами и переданы на ответственное хранение гражданам, которые приобрели их у неустановленных лиц.

Предприятиям, реализовавшим мобильные телефоны в рассрочку, направлены представления о выявленных причинах и условиях, способствовавших совершению преступлений.

Уголовное дело изучено прокурором и передано в суд. -0-