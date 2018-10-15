В Полоцком районе из-за тумана столкнулись два грузовика и легковушка

15 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцком районе столкнулись два грузовика и легковушка, двух пассажиров госпитализировали, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Авария произошла 14 октября в 00.49 на трассе Полоцк-Минск. Когда к месту ДТП приехали спасатели, выяснилось, что столкнулись два грузовика Renault Magnum и DAF, а также легковой автомобиль Daewoo Nubira.

"В результате происшествия в легковушке оказался заблокирован пассажир. Спасатели при помощи специального инструмента спасли мужчину и передали его бригаде медиков. После осмотра пострадавшего госпитализировали. Еще одна пассажирка покинула машину самостоятельно до прибытия подразделений МЧС. Она также была госпитализирована с травмами различной степени тяжести", - пояснили в областном управлении МЧС.

Начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц отметил, что автомобили столкнулись из-за тумана. ГАИ просит быть максимально осторожными и внимательными в условиях плохой видимости на дороге и предпринимать все меры по обозначению себя.-0-