18 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцком районе изъяли 630 г маковой соломы, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

В ходе специальной программы "Мак" возле деревни Махирово Полоцкого района милиционерами были задержаны два жителя Новополоцка 1968 и 1977 годов рождения. При себе у мужчин было обнаружено 629,46 г не высушенной маковой соломы. Внятно объяснить происхождение криминального урожая они не смогли. "Говорили лишь о том, что мак нашли в лесу случайно. Однако у милиционеров есть основания полагать, что парочка целенаправленно занималась возделыванием этой культуры. Ранее один из них уже имел проблемы с законом из-за наркотиков. Хорошо известна правоохранителям не с лучшей стороны и личность второго мужчины", - рассказал Виталий Сапроненко.

Оба новополочанина задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328 УК.-0-

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