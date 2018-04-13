В Полоцком районе лесники обнаружили боеприпасы времен ВОВ

13 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Работники лесхоза обнаружили в Полоцком районе боеприпасы времен ВОВ, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Три гранаты РГД-33 и 244 капсюль-детонатора были найдены 12 апреля в лесном массиве возле деревни Ксты. "Боеприпасы обнаружили лесники, которые и сообщили об опасной находке в милицию. На место выехала группа разминирования в/ч 5530 ВВ МВД. Боеприпасы вывезены в безопасное место и уничтожены", - пояснил Виталий Сапроненко. -0-
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