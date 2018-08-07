В Полоцком районе женщина из-за ревности подожгла квартиру знакомой

7 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Суд Полоцкого района и города Полоцк признал женщину, которая из-за ревности подожгла квартиру знакомой, виновной в умышленном повреждении имущества и назначил ей наказание в виде 4 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областной прокуратуры.
В ходе предварительного и судебного следствия установлено, что 40-летняя жительница Полоцкого района в конце марта 2018 года в состоянии алкогольного опьянения подожгла входную дверь квартиры знакомой. Жилье располагалась на третьем этаже многоквартирного дома, в котором она сама проживала.
"Обвиняемая была уверена в отсутствии людей в квартире, к хозяйке которой она испытывала личную неприязнь из-за ревности к мужчине. Соседи оперативно ликвидировали очаг возгорания. В тот день хозяйка квартиры и ее дети отсутствовали дома. Вред был причинен только имуществу", - рассказали в областной прокуратуре.
Суд Полоцкого района и города Полоцк признал женщину виновной в умышленном повреждении имущества по ч.2 ст.218 УК и назначил ей наказание в виде 4 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Она пройдет принудительное лечение. Кроме того, в счет возмещения материального вреда женщина обязана выплатить потерпевшей Br830.-0-
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